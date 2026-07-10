Mujer se lesiona tras caída en su baño en Monclova

MONCLOVA COAH.-Una mujer de 62 años resultó lesionada la noche del viernes tras sufrir una caída de su propia altura al interior del baño de su domicilio, ubicado en la colonia Tierra y Libertad.

La lesionada fue identificada como Maricela Cedillo Charles, de 62 años, con domicilio en la calle 32 número 1110, en la Ampliación Tierra y Libertad.

De acuerdo con la información disponible, la mujer se encontraba dentro del baño cuando dio un mal paso y cayó al piso, lo que le provocó una herida de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza.

Al percatarse del accidente, familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema de auxilio.

Paramédicos del Grupo GRUM acudieron al domicilio para brindar la atención prehospitalaria. Tras valorar a la paciente, determinaron su traslado a la sala de Urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica debido a la lesión que presentaba.

Hasta el momento no se informó sobre la evolución de su estado de salud.