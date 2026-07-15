Accidente vial en Monclova: un herido y daños materiales

MONCLOVA, COAH. - Una persona resultó lesionada y hubo daños materiales a raíz de un accidente vial ocurrido la tarde del miércoles en el cruce de las calles Kennedy y Cuauhtémoc, en la colonia El Pueblo.

En el incidente estuvieron involucrados una camioneta Dodge Journey de color blanco y un automóvil Hyundai azul, ambos con daños menores tras la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a una persona que manifestó molestias a causa del accidente. Tras la evaluación médica, se determinó la atención necesaria.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio para tomar nota de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y establecer responsabilidades según las investigaciones. El incidente provocó la movilización de los servicios de emergencia y las autoridades viales, sin reportarse más personas lesionadas.