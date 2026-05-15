Motociclista resulta lesionado tras derrape en Monclova

MONCLOVA, COAH. - La tarde de ayer, un motociclista resultó lesionado tras sufrir un aparatoso derrape en el bulevar San José, a la altura de la colonia Cuervo, en el sector oriente de la ciudad. Esto provocó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades de vialidad.

Según los primeros reportes, el joven conductor perdió el control de la motocicleta y terminó proyectado sobre el asfalto, quedando tendido a un costado de la vialidad. Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el lugar del percance, debido a las heridas y golpes que presentaba tras la caída. Posteriormente evaluaron su estado físico para determinar si necesitaba ser trasladado a un hospital.

En el lugar también se encontraba una conductora de un automóvil Honda blanco, quien afirmó a las autoridades que no había causado la caída del motociclista, indicando que solo transitaba por el sector cuando ocurrió el accidente.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron declaraciones de ambas partes para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades en torno al incidente vial ocurrido durante la tarde de ayer.

Tanto el motociclista como la conductora fueron trasladados al departamento de Control de Accidentes, donde continuarían las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió exactamente el incidente.