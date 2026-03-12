Frontera: choque entre camioneta y camión deja dos lesionados

FRONTERA, COAH.— Un fuerte accidente vial ocurrido la tarde de este jueves en la colonia Occidental dejó como saldo dos personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un menor de edad presuntamente ignorara un señalamiento gráfico de alto y terminara impactándose contra un camión de pasajeros.

El percance se registró alrededor de las 13:20 horas en el cruce de las calles Victoriano Cepeda y Veracruz, donde se movilizaron socorristas de Cruz Ámbar y de Águilas Doradas para brindar atención a los involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Dodge Durango en color blanco, identificado como William Garza, de 18 años de edad y vecino de la colonia Occidental, circulaba sobre la calle Veracruz.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Victoriano Cepeda presuntamente ignoró el señalamiento gráfico de alto, atravesándose al paso de un camión de pasajeros que tenía la preferencia de circulación.

La unidad de transporte público, un camión marca International en colores blanco y guindo, era conducida por Fidencio Hernández, de 59 años de edad, quien transportaba alrededor de 15 pasajeros al momento del accidente.

Tras el impacto, Joseline 'N', una adolescente que viajaba en el camión resultó con diversas molestias físicas, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Ámbar.

Por su parte, socorristas del grupo Águilas Doradas brindaron atención al acompañante del conductor de la camioneta, quien también presentó algunas lesiones a consecuencia del fuerte choque.

El impacto dejó la camioneta con severos daños en la parte frontal, mientras que el camión de pasajeros presentó afectaciones menores.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente con el fin de determinar las responsabilidades.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales y las lesiones sufridas por la estudiante.