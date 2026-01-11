Fuerte choque en Frontera: dos heridos tras accidente entre Nissan y Ford Mustang

FRONTERA, COAH.– Dos personas resultaron lesionadas la noche de ayer tras un aparatoso accidente vial registrado en la intersección del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y la avenida principal del ejido Fresnillo, también conocido como Pozuelos, uno de los cruces con mayor carga vehicular del municipio.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió cuando un automóvil Nissan color blanco, que circulaba sobre la avenida del ejido Fresnillo, ingresó al cruce sin respetar el señalamiento de alto obligatorio. La unidad era conducida por Luis Enrique González, de 66 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Frontera, quien viajaba acompañado.

Al incorporarse de manera imprudente al Libramiento Carlos Salinas de Gortari, el Nissan fue impactado por un Ford Mustang color rojo, modelo 1998, que circulaba con preferencia de paso. La fuerza del choque provocó cuantiosos daños materiales y dejó a ambos conductores lesionados.

El operador del Mustang resultó con golpes tras el impacto contra la bolsa de aire y el parabrisas, mientras que el conductor del Nissan presentó diversas lesiones a consecuencia del encontronazo, principalmente una probable perforación de un pulmón que lo mantiene delicado.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria, trasladando a uno de los lesionados a un hospital para su valoración médica. En tanto, personal de Bomberos y Protección Civil atendió y canalizó al segundo conductor herido.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades por este fuerte choque que volvió a evidenciar el riesgo de no respetar la señalización vial.