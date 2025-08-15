Jóvenes trabajadores de APTIV sufren lesiones tras volcadura en puente

Una pareja de jóvenes trabajadores de la empresa APTIV sufrió lesiones de gravedad, luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre el puente que conecta el bulevar Harold R. Pape con la avenida Prolongación Juárez.

El accidente ocurrió la noche de este viernes, presuntamente debido al exceso de velocidad y el consumo de alcohol, cuando el conductor perdió el control del vehículo en plena curva del puente. El automóvil primero se estrelló contra el muro de contención central, rebotó hacia la banqueta y finalmente terminó volcado, sobre el capacete.

Los lesionados fueron identificados como Marcela Rico Hernández, de 20 años, vecina de la calle Dalias en la colonia Las Flores, y Luis Ángel Cano de la Garza, con domicilio en la calle Carranza número 85 del municipio de Nadadores. Testigos que circulaban por la zona al momento del percance alertaron a los cuerpos de emergencia y autoridades. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas se trasladaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios, quienes no ameritaron ser llevados a un hospital.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del aparatoso percance y procedieron a cerrar ambos sentidos del puente para permitir las labores de auxilio y remoción del vehículo. El carril sur a norte fue bloqueado completamente por la unidad volcada, mientras que el carril contrario quedó inhabilitado debido al muro de contención dañado que fue desplazado por el impacto. La vialidad fue reabierta tras varios minutos de caos vehicular, una vez que las autoridades y los cuerpos de rescate retiraron los escombros y aseguraron la zona.