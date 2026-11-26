DE LA NOTA:

ESCOBEDO, COAH.- Con severos daños en su armatoste y varado a un costado de la carretera federal 57, terminó un trailero la mañana de este jueves, luego de protagonizar un choque por alcance contra otro tractocamión y perder el control de su unidad.

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 50, donde se reportó la salida de camino de una quinta rueda, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Escobedo.

Al arribar, los cuerpos de emergencia localizaron un tractocamión de la línea Escard fuera de la cinta asfáltica, con daños considerables en la parte frontal del lado izquierdo.

El operador, identificado como Julio César Martínez, explicó que había impactado por alcance la parte trasera de otro tráiler. Tras el encontronazo, su unidad comenzó a girar y a presentar una fuga de agua, situación que le hizo perder el control.

Ante el riesgo de continuar desplazándose sin dominio del volante y provocar un accidente de mayores consecuencias, el conductor optó por salir de la carretera y detenerse a un costado de la vía.

Por fortuna, pese a lo aparatoso del percance y los daños registrados en la pesada unidad, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió el choque.