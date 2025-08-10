Jinete sufre graves lesiones en rodeo por toro

MONCLOVA, COAH. – Un jinete sufrió lesiones considerables la noche de este sábado en el ejido El Oro, luego de ser pisoteado por el toro que montaba durante un rodeo, tras caer de su monta. El accidente provocó una espera de más de una hora para recibir atención médica, debido a la falta de servicios de emergencia inmediatos en el lugar.

El afectado, Neftalí Reyna de los Santos, de 25 años y vecino de Frontera, cayó al suelo tras perder el control de su monta. En su caída, el pesado animal le pasó por encima, pisándolo en la zona lumbar y cadera, dejándolo con lesiones graves.

Testigos del accidente reportaron que el jinete permaneció más de 60 minutos tirado en el suelo, esperando atención, ya que no había cuerpos de rescate en el lugar en ese momento.

Socorristas de Bomberos de Monclova llegaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a Neftalí, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la ayuda de las autoridades locales que abrieron paso a la unidad de emergencia.