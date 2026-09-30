Tromba provoca volcaduras y derriba postes en la carretera 53

MINA, NUEVO LEÓN.- La fuerte lluvia y las intensas ráfagas de viento que azotaron la región provocaron dos accidentes casi consecutivos sobre la carretera federal número 53, cerca de los límites con Coahuila, además de importantes afectaciones en la zona.

Los percances involucraron a un quinta rueda y un camión de carga, ambos volcados por las condiciones climatológicas, lo que generó la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, elementos de Protección Civil y oficiales de la Guardia Nacional División Caminos.

El primer accidente ocurrió a la altura del kilómetro 112, donde un quinta rueda perdió estabilidad ante las fuertes ráfagas de viento y terminó volcado a un costado de la carretera.

Apenas un kilómetro adelante se registró otro percance, en el que un camión de carga también volcó y terminó sobre una camioneta Volkswagen tipo van con destino a Nuevo León.

La unidad de carga quedó encima de la camioneta, ocasionando daños considerables en ambos vehículos. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron víctimas fatales.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Monclova, atendieron a los involucrados y determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Además de los accidentes, los fuertes vientos provocaron daños en la infraestructura eléctrica de la zona, donde fueron derribados decenas de postes de la Comisión Federal de Electricidad.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron el apoyo de grúas para retirar las unidades accidentadas y trasladarlas a un corralón.

Los conductores señalaron ante las autoridades que la intensa lluvia y las fuertes ráfagas de viento registradas durante la tromba habrían ocasionado que perdieran el control de sus unidades.