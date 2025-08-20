Lo ´cachan´ robando cobre de primaria

MONCLOVA, COAH.- Al no tener dinero y en lugar de buscar trabajo, un hombre de 52 años decidió aprovechar el periodo vacacional para robar cables de cobre en la escuela Apolonio M. Avilés, ubicada en la colonia Ampliación Las Flores. Sin embargo, su intento de saqueo no pasó desapercibido para la Policía Escolar, quienes lo sorprendieron en pleno acto delictivo.

El fallido ladrón, quien fue identificado como Rogelio de la Garza Guerrero, de 52 años y con domicilio en la calle 2, número 1527, de la misma colonia, intentó justificar su accionar argumentando que está desempleado y no tenía dinero, pero ni eso lo salvó de ser detenido.

Cerca de las 11:10 horas de este miércoles, los elementos de la Policía Escolar recibieron el reporte que los alertaba sobre un hombre que se encontraba en el interior del plantel ubicado sobre la avenida El Potrero, extrayendo cables subterráneos.

Al llegar al lugar, los oficiales sorprendieron al individuo cortando los tubos de cobre de un aire acondicionado con un cuchillo.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar brincando la barda del plantel, pero fue interceptado y desarmado rápidamente al exterior tras haber dañado el sistema de cableado de la escuela al extraer el cobre de varios conductos.

Ante los hechos, los oficiales procedieron con su detención por lo que se encargaron de trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Rogelio de la Garza quedó a disposición del juez calificador, quien se encargó de consignarlo al Ministerio Público por los delitos de portación de arma prohibida, daños y/o lo que resulte. Además, fue asegurado el cuchillo con el que el detenido cortaba los cables.