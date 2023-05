Lo encuentran Con la ´otra´

MONCLOVA, COAH.- un hombre tiró 34 años de matrimonio a la basura luego de, presuntamente, serle infiel a su mujer, quien lo encontró con la ´otra´ en su propia casa ubicada en la colonia Óscar Flores Tapia.

Fue la tarde de ayer cuando Laura ´N´ salió del hospital después de realizarse una serie de análisis debido a los problemas cardiacos que la aquejan, luego de haber pasado la noche en casa de su hija.

Al regresar a su hogar, marcado con el número 2928 de la calle Guerrero, Laura ´N´ se llevó una desagradable sorpresa.

"Me dijo que estaba con una vieja pero no le creí hasta que entré y vi a esa mujer, se llama Lluvia, le reclamé y se me vino encima, me cacheteó y me arrastró. Ya le había pasado que me engañara con mi comadre pero ya meter a la ´otra´ a mi casa, fue mucho. Quiero que se vaya de mi casa." detalló la afectada, quien tras ser golpeada por su marido llamó a la Policía.

Ante el señalamiento directo de la víctima, los oficiales aseguraron al supuesto infiel, quien se identificó como Regino Aguirre Olvera, de 54 años de edad.

Regino quedó a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de consignarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres bajo el cargo de violencia familiar y lo que resulte.