Localizan a Alis "N" deambulando sola en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una alerta en redes sociales por la desaparición de una menor, terminó horas después con su localización dentro de un establecimiento comercial, donde fue detectada deambulando sola.

El reporte se activó alrededor de las 19:23 horas, cuando la jefa de seguridad de una tienda tipo club de precios, ubicada en la colonia Rinconada Santa Mónica, detectó a una niña de aproximadamente 11 años dentro del inmueble sin la compañía de un adulto.

De acuerdo con el informe, la menor había estado consumiendo productos sin realizar el pago correspondiente, lo que encendió las alertas del personal. Al aproximarse para cuestionarla, los empleados notaron que sus características coincidían con las de una menor reportada como desaparecida desde la mañana en redes sociales.

La niña fue identificada como Alis Romina, quien había salido de su domicilio en la colonia Los Pinos sin que sus familiares volvieran a tener contacto con ella. Durante el acercamiento, la menor refirió vivir lejos del lugar, sin poder precisar datos concretos sobre su domicilio o familiares.

Ante la situación, el personal del establecimiento notificó de inmediato a las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el resguardo de la menor.

Tras confirmar su identidad, la niña quedó bajo protección oficial en espera de ser entregada a sus familiares, concluyendo así un caso que generó preocupación desde temprana hora entre la ciudadanía.

La intervención oportuna evitó mayores riesgos. Las autoridades actuaron rápidamente tras recibir el aviso del personal de la tienda, asegurando la integridad de la menor y garantizando su bienestar.

El caso de Alis Romina ha resaltado la importancia de la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, así como la necesidad de estar alertas ante situaciones de desaparición. La colaboración de los ciudadanos fue clave para la rápida localización de la menor.