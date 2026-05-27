Localizan a Jesús Álvarez tras días de búsqueda en Frontera

FRONTERA COAH.- La rápida intervención de elementos de Seguridad Pública del municipio de Frontera permitió localizar con vida a un hombre que contaba con reporte de extravío desde el pasado domingo en el municipio de Abasolo, luego de ser encontrado caminando desorientado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Los hechos se registraron durante la tarde de ayer, cuando oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre el cruce del libramiento Carlos Salinas de Gortari y avenida Industrial. Fue en ese punto donde detectaron a un hombre caminando solo y en aparente estado de confusión.

Al aproximarse para entrevistarlo, los uniformados observaron que el individuo apenas podía comunicarse y únicamente entregó tres papeles que contenían diversas direcciones escritas a mano, por lo que los agentes iniciaron labores para tratar de identificarlo y ubicar a sus familiares.

Una de las direcciones correspondía a un domicilio ubicado sobre la calle Felipe Pescador número 91, en la colonia Borja. Los oficiales trasladaron al hombre hasta el lugar para verificar la información.

Al arribar al domicilio, salió María Elizabeth García, quien de inmediato reconoció al hombre como su esposo, Jesús Álvarez, asegurando que había desaparecido desde el pasado domingo en el municipio de Abasolo, situación que mantenía preocupada a toda su familia.

La mujer agradeció la intervención de los policías municipales, quienes lograron poner a salvo a su esposo y entregarlo nuevamente con sus seres queridos, poniendo fin a varios días de incertidumbre y angustia para la familia.