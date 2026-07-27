Muere mujer frente a su familia

FRONTERA, COAH.- Una mujer de 58 años fue encontrada sin vida la noche de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Aeropuerto, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte fue recibido desde la vivienda marcada con el número 106 de la calle Columbia, donde familiares solicitaron apoyo al descubrir que la mujer había perdido el conocimiento y permanecía inmóvil sobre el piso, sin responder a los llamados.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para resguardar el lugar, mientras paramédicos de Bomberos Frontera arribaron. Tras la valoración médica realizada por Víctor Rodríguez y otro integrante de la corporación, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La fallecida fue identificada como Loida Olveda Rodríguez, de 58 años. Su nuera, María Fernanda Blanco Martínez, informó a las autoridades que momentos antes la familia había sostenido una discusión que provocó una fuerte alteración emocional en la mujer.

De acuerdo con el testimonio recabado por las autoridades, con la intención de tranquilizarla le suministraron una pastilla. Minutos después, mientras permanecía sentada, comenzó a sentirse mal, se desplomó y perdió el conocimiento.

Los familiares señalaron además que Loida Olveda Rodríguez tenía antecedentes de problemas cardíacos, ya que meses atrás había sufrido un infarto y se encontraba bajo tratamiento médico.

Más tarde arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Será la necropsia de ley la que determine oficialmente la causa del fallecimiento.