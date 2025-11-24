Emergencia en Monclova: joven es hallado sin signos vitales

MONCLOVA, COAH. – La tranquilidad de la colonia Las Misiones se vio trágicamente interrumpida la tarde del domingo, cuando el joven Luis Eduardo Carrillo Ramírez, de 23 años, fue encontrado sin signos vitales al interior de su vivienda.

Según información preliminar, el hallazgo lo realizó su hermana, Ariam Elizabeth Carrillo, quien al ingresar a la habitación de su hermano para despertarlo, notó que no respondía.

Al acercarse y ver que no respiraba, inmediatamente solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar, pero tras revisar al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La joven explicó a las autoridades que su hermano despertó por la mañana pero al presentar malestar en el pecho, optó por irse a acostar, cerca de las 14:30 horas, al ir a hablarle para que se levantara a comer, descubrió que ya no respondía.

Aunque se especula que la causa de su muerte podría haber sido una posible broncoaspiración, serán las autoridades forenses quienes determinen la causa oficial del fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para acordonar el área y recabar los testimonios de los familiares, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado comenzó las primeras diligencias.

El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios pertinentes para esclarecer las causas del deceso.