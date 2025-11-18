Incendio consume oficina del sindicato AHMSA en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio de considerable magnitud consumió la tarde de ayer los restos de la antigua oficina del Sindicato de Trabajadores de AHMSA Sección 147, ubicada en la calle Ocampo, en pleno centro de la ciudad. Las llamas fueron provocadas.

El fuego destruyó principalmente archivos y archiveros que permanecían en el interior del inmueble, el cual estaba abandonado desde hace algún tiempo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros informes, las llamas se propagaron rápidamente, lo que obligó a la movilización inmediata de los Bomberos, quienes llegaron al sitio y trabajaron arduamente para sofocar el incendio antes de que se extendiera a propiedades cercanas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Lo que ha generado mayor intriga entre las autoridades y los vecinos es el origen del fuego. El edificio no contaba con instalaciones eléctricas operativas, lo que levanta sospechas sobre la posibilidad de que el incendio haya sido provocado.

Mientras tanto, el inmueble, que representa una parte importante de la historia sindical de AHMSA, quedó reducido a cenizas, dejando tras de sí una serie de documentos que probablemente contenían información relevante sobre los trabajadores de la extinta sección 147 del sindicato.