Madre evita tragedia al encontrar a su hija adolescente inconsciente

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia vivió una madre la tarde de este martes al encontrar a su hija inconsciente y sangrando dentro del baño de su casa, luego que la menor, de apenas 14 años, intentó quitarse la vida cortándose las venas. Gracias a la rápida reacción de la mujer, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica 9 del IMSS, donde logró sobrevivir.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Melquiades Ballesteros de la colonia Occidental, donde María Guadalupe Zúñiga Carreón, de 39 años, relató que su hija Dulce "N", estudiante de secundaria, llegó a casa después de clases y se metió a bañar como de costumbre.

Sin embargo, al notar que tardaba demasiado, decidió revisar y se llevó la peor escena: la adolescente yacía inconsciente en el piso del baño, con heridas sangrantes en ambas muñecas.

Desesperada, la madre pidió auxilio pero ante la gravedad de la situación optó por trasladarla en su propio vehículo a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, donde personal médico la recibió de emergencia y logró estabilizarla.

El caso movilizó elementos de la Policía Municipal y a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al hospital para recabar información y descartar la posible participación de terceros.

Hasta el cierre de esta edición, la menor permanecía bajo observación médica y su estado de salud se reportaba como estable. Las autoridades exhortaron a los padres de familia a mantenerse atentos a las conductas emocionales de sus hijos y buscar apoyo psicológico ante cualquier señal de depresión o desesperanza.