Conflicto laboral en Monclova: mujer reclama su celular en bar

MONCLOVA, Coah. - Lo que parecía una jornada laboral tranquila para una mesera del bar El Viajero terminó en una discusión, luego de que la mujer regresara al establecimiento para reclamar su teléfono celular, el cual había extraviado.

María acudió al establecimiento ubicado sobre la calle Hidalgo, cerca de la Fuente, para comenzar su jornada como mesera. Durante los primeros momentos de su turno, comenzó a conversar con uno de los clientes, con quien incluso compartió una cerveza.

La trabajadora explicó que su teléfono tenía poca batería, por lo que pidió a una de sus compañeras, quien se encontraba en la barra, que le ayudara a ponerlo a cargar. Primero intentaron utilizar un cargador, pero no era compatible con el equipo, por lo que comenzaron a buscar otra alternativa para conectarlo.

De acuerdo con el relato de María, posteriormente se retiró del lugar sin precisar hacia dónde se dirigía ni con quién. Fue al llegar a otro sitio cuando se percató de que ya no llevaba consigo el celular, por lo que decidió regresar al bar para tratar de recuperarlo.

Al llegar, comenzó una discusión con Fernando, encargado del establecimiento, pues señaló a sus compañeras como posibles responsables de la desaparición del aparato. La trabajadora que supuestamente se encargaría de poner a cargar el teléfono aseguró que sí se lo había entregado nuevamente y que incluso lo había dejado sobre una mesa. Sin embargo, otras empleadas señalaron que nunca recibieron el celular, situación que elevó la tensión entre las involucradas.

Ante el riesgo de que la discusión pasara a mayores, elementos policiacos acudieron al establecimiento y lograron tranquilizar a las partes. Finalmente, los agentes recomendaron a María acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y que se investigara el paradero del teléfono.

La mujer señaló que intentó llamar a su número, pero el celular ya se encontraba apagado.