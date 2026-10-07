Joven de 17 años herido dentro de gimnasio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña registrada dentro de un gimnasio de la Zona Centro terminó con un joven de 17 años lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital del Magisterio para recibir atención médica.

El incidente ocurrió la tarde de ayer en las instalaciones de Atletic Gym, ubicadas sobre la calle De la Fuente, donde Sebastián, de acuerdo con la versión de su hermana, Paola Orozco, habría sido agredido por otro joven identificado como Missael.

Según lo señalado por la familiar, la confrontación se registró al interior del establecimiento y terminó con Sebastián golpeado, por lo que posteriormente fue llevado al Hospital del Magisterio para su valoración.

El hecho provocó molestia entre los familiares del adolescente, quienes cuestionaron la actuación del personal del gimnasio, al considerar que no habría intervenido oportunamente para contener el conflicto.

La familia también señaló que, según su versión, el establecimiento no informó de inmediato sobre lo ocurrido a las autoridades municipales.

Paola Orozco manifestó que buscará que el caso sea investigado formalmente y anunció que acudirá ante el Ministerio Público para presentar la querella correspondiente contra quien resulte responsable.

Los familiares sostienen que, al tratarse de un adolescente que terminó lesionado después de la confrontación, el caso debe ser atendido por las autoridades competentes.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden exclusivamente a la versión de la parte afectada. Corresponderá al Ministerio Público determinar las circunstancias en que ocurrió la riña, deslindar responsabilidades y establecer las acciones legales que procedan.

Mientras tanto, la familia de Sebastián prepara la denuncia formal por los hechos ocurridos dentro del establecimiento deportivo.