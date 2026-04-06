Detienen a hombre en Frontera por motocicleta sospechosa

FRONTERA, COAH.- Un hombre terminó en los separos de Seguridad Pública luego de ser sorprendido empujando una motocicleta por calles de la colonia Jardines del Aeropuerto, sin poder acreditar que la unidad le pertenecía, ya que según él, se la encontró en la calle.

El aseguramiento ocurrió sobre la calle Ahuehuete donde elementos municipales realizaban un operativo de vigilancia. Durante el recorrido, los oficiales detectaron a un individuo que caminaba con actitud sospechosa mientras empujaba una motocicleta, acción que llamó de inmediato la atención.

El hombre, identificado como Jesús Antonio, de 36 años, se mostró visiblemente nervioso al notar la presencia policiaca, por lo que los elementos procedieron a interceptarlo para una revisión preventiva.

Al cuestionarlo sobre el origen del vehículo, Jesús Antonio respondió de forma vacilante que se la había "encontrado" metros atrás. Sin embargo, no contaba con documentos que acreditaran su propiedad ni pudo ofrecer una explicación convincente.

Debido a las inconsistencias y ante la posibilidad de que la unidad fuera robada, los uniformados procedieron a su detención y lo trasladaron a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador para el deslinde de responsabilidades.

La motocicleta también fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes revisarán si cuenta con reporte de robo o si aparece algún dueño legítimo.

Este tipo de revisiones forman parte de los operativos preventivos que se mantienen activos en colonias conflictivas, con el objetivo de inhibir conductas sospechosas y reforzar la seguridad.