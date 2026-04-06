Diez personas aseguradas en operativo barrido de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAH,.- Con diez personas aseguradas por diversas faltas administrativas, elementos de Seguridad Pública Municipal reforzaron durante la jornada de ayer el operativo "barrido", el cual se mantiene activo en colonias catalogadas como conflictivas del municipio.

Los recorridos se intensificaron en sectores como La Sierrita, Elsa Hernández, Occidental, La Borja, Jardines del Aeropuerto, Regidores y 10 de Mayo, donde los uniformados implementaron patrullajes constantes y vigilancia pie-tierra para prevenir delitos como robos, riñas y disturbios que suelen presentarse en estas zonas.

El comandante Gaytán, quien estuvo a cargo del operativo, informó que gracias a la presencia policiaca se logró detectar a diez personas que incurrieron en faltas administrativas, mismas que fueron trasladadas a las celdas municipales y puestas a disposición del juez calificador en turno.

Habitantes de distintos puntos intervenidos señalaron que la presencia policial generó mayor tranquilidad, especialmente en colonias donde en días anteriores se habían registrado incidentes que inquietaban a las familias.

Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de operativos se mantendrán de forma permanente como parte de una estrategia preventiva, destacando que la colaboración ciudadana mediante reportes oportunos es fundamental para mantener el orden y reducir los índices delictivos.