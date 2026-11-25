MONCLOVA, Coah.- Dos camionetas terminaron volcadas sobre el camellón central de la carretera federal 57, luego de protagonizar un aparatoso choque en el entronque con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto. Una de ellas quedó atrapada entre una torre de vigilancia y el señalamiento metálico de bienvenida a Monclova.

El percance se registró alrededor de las 16:30 horas de este miércoles y provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, Julio Martínez, de 41 años, conducía una Nissan NP300 blanca, propiedad de la empresa Aceytomex, cuando salió del libramiento Eliseo Mendoza Berrueto para incorporarse a la carretera federal 57.

Durante la maniobra, presuntamente no tomó las debidas precauciones y se atravesó al paso de una Mazda CX-9 gris, conducida por Gerardo García, de 28 años, quien no logró evitar la colisión.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos salieron de control y terminaron volcados sobre el camellón que divide los carriles de circulación.

La Nissan NP300 quedó recostada en un reducido espacio entre la torre de vigilancia ubicada al norte de Monclova y la estructura metálica con la leyenda "Bienvenido Paisano".

Por su parte, la Mazda CX-9 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, con severos daños materiales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los conductores y brindarles atención prehospitalaria. Elementos de la Policía Municipal también se presentaron para tomar conocimiento de los hechos.

En las labores de seguridad participaron integrantes del Grupo de Reacción Centro, quienes apoyaron con el abanderamiento y resguardo de la zona para prevenir otro percance.

Posteriormente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades.

Finalmente, fueron solicitadas grúas para retirar las dos unidades y trasladarlas a un corralón.

Pese a lo aparatoso del accidente y a los cuantiosos daños materiales, no se reportaron víctimas fatales.