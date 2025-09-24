Joven herido tras choque contra luminaria en Carretera 30

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este miércoles movilizó a las autoridades y cuerpos de rescate sobre la carretera federal número 30, luego que un automóvil Nissan Sentra terminó incrustado en la base de una luminaria, dejando a su conductor lesionado.

El percance sucedió alrededor de las 12:30 horas, a la altura de Montajes Frontera, cuando Adrián Balderas, de 19 años, perdió el control del volante del vehículo que manejaba.

Sin poder frenar, se proyectó violentamente contra la base de concreto de una luminaria ubicada en el camellón central, y terminó doblandola.

El estruendo alarmó a automovilistas y testigos que no dudaron en llamar de inmediato a los cuerpos de auxilio, pues el auto quedó literalmente trepado sobre la estructura metálica, con su conductor atrapado en el interior.

Al lugar acudieron socorristas de Protección Civil de San Buenaventura y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes tras brindar los primeros auxilios trasladaron al joven lesionado al Hospital de Cruz Roja en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente, resguardar la zona y solicitar una grúa para retirar el vehículo, que quedó severamente dañado tras el choque.