Policía Preventiva captura a acusados de robo de cable en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a cuatro hombres acusados de sustraer cableado propiedad de Altos Hornos de México, tras ser sorprendidos manipulando material eléctrico en la intersección de las avenidas Chapultepec y El Potrero.

El reporte ciudadano permitió una rápida movilización policiaca, logrando el aseguramiento de William Hernán Barrón Flores y Federico Barrientos Álvarez, ambos de 26 años, sorprendidos cargando metros de cable robado.

En el mismo operativo fueron detenidos Carlos Antonio Flores Torres, de 26 años, y su primo Juan Inocencio Flores García, de 53, a quienes se les decomisaron armas blancas, enfrentando además cargos por portación de arma prohibida.

Los cuatro fueron trasladados a la Comandancia Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.