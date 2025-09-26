Médico y enfermero sobreviven a volcadura en carretera

CASTAÑOS, COAH.- Un doctor y un enfermero de Piedras Negras vivieron momentos de terror luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 53, cayendo a un barranco a la altura del ejido San Isidro.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando Fernando "L", médico de 33 años, conducía un Nissan March gris acompañado de su colega, el enfermero Armando "H", de 29 años. Ambos regresaban de Monterrey, tras concluir su jornada laboral en un hospital, con destino a Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, al circular a la altura del kilómetro 154, un vehículo que iba delante arrojó restos de un neumático sobre el asfalto. La pieza quedó atorada en la llanta del March, lo que ocasionó que Fernando "L" perdiera el control y saliera de la carretera, terminando en el fondo de un barranco.

La unidad quedó destrozada y volcada, mientras que los ocupantes permanecieron atrapados por algunos minutos.

Sin embargo, contra todo pronóstico, solo presentaron golpes leves que no pusieron en riesgo sus vidas, lo que fue considerado un verdadero milagro.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarlos en el lugar, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

En tanto, la Guardia Nacional división caminos se hizo cargo de las diligencias y del retiro del vehículo.