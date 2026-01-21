GRUM capacita a paramédicos para mejorar atención en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de elevar la calidad de la atención prehospitalaria y reducir riesgos durante traslados de urgencia, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llevaron a cabo una jornada de capacitación y retroalimentación operativa en Monclova, enfocada en la actualización de protocolos de auxilio y manejo de pacientes en situaciones críticas.

Durante la actividad, los socorristas participaron en prácticas intensivas sobre técnicas de movilización segura, valoración primaria y secundaria del paciente, así como procedimientos actualizados de primeros auxilios. El objetivo principal fue reforzar habilidades clave que permitan una respuesta más rápida, precisa y coordinada ante emergencias de diversa índole.

El Director del grupo, Daniel Segovia, señaló que la capacitación constante es fundamental en un servicio donde cada minuto puede marcar la diferencia. Indicó que el personal de GRUM mantiene certificaciones vigentes y recibe actualizaciones periódicas para homologar criterios y aplicar protocolos acordes a los lineamientos técnicos y operativos más recientes.

Como parte de la jornada, se realizó un intercambio de experiencias basado en atenciones reales, en el que se analizaron errores comunes, áreas de oportunidad y puntos críticos detectados en campo. Esta retroalimentación permitió fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la toma de decisiones durante situaciones de alta presión.

GRUM reiteró que estas acciones forman parte de un programa permanente de profesionalización, con el que se busca brindar a la ciudadanía un servicio de auxilio eficiente, humano y confiable. La corporación subrayó su compromiso de mantenerse preparada para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia en Monclova y la Región Centro.