Resguardan a adolescente en Monclova tras reportes de vecinos

MONCLOVA, COAH.- La movilización de elementos de la Policía Municipal en calles de la colonia Obrera Sur Tercer Sector terminó con el resguardo de una adolescente que fue reportada por vecinos mientras se despojaba de su ropa mientras caminaba por la calle, generando preocupación entre los habitantes del sector pues especularon que se encontraba intoxicada.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:20 horas de este lunes en el cruce de las calles Mártires de Chicago y Samuel Fielden, donde ciudadanos solicitaron el apoyo de las autoridades al observar a una jovencita deambulando sin compañía y en aparentes condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con los reportes realizados al Sistema Estatal de Emergencias, algunos vecinos pensaron inicialmente que la menor podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia tóxica debido a su comportamiento errático mientras recorría las calles de la colonia.

Tras arribar al sitio, los oficiales localizaron a la menor de 14 años y, al entrevistarse con ella y con familiares que acudieron posteriormente, establecieron que la menor presenta dificultades mentales, situación que explicaba su comportamiento y el hecho de encontrarse sola en la vía pública.

Una tía de la adolescente salió al encuentro de las autoridades para brindar información sobre la situación familiar; sin embargo, debido a que la menor se encontraba sin supervisión en la calle, los uniformados procedieron a resguardarla para garantizar su integridad física y evitar que pudiera ser víctima de algún accidente o situación de riesgo.

La jovencita fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes.

Asimismo, se dio vista al juez calificador en turno, quien analizaría el caso y sostendría una entrevista con la familiar para conocer las circunstancias en las que vive la adolescente y determinar si existe alguna posible omisión de cuidados.

Posteriormente, la menor sería canalizada ante la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que se encargaría de dar seguimiento al caso y verificar que se garanticen sus derechos y bienestar; luego fue entregada a su abuela.