Adolescente Arrestada en Colinas de Santiago por Alterar el Orden

MONCLOVA, COAH.– Una menor de 17 años de edad terminó detenida y tras las rejas luego de protagonizar un escándalo en plena vía pública de la colonia Colinas de Santiago, donde vecinos reportaron su comportamiento alterado.

La adolescente, identificada como Aneth "N", fue asegurada por elementos de la Policía Municipal pasado el mediodía de ayer, cuando oficiales asignados a la unidad 220 patrullaban la calle Ermita y detectaron a la joven alterando el orden.

Pese a las indicaciones de los oficiales para que se tranquilizara, la menor continuó comportándose de manera agresiva, por lo que se procedió a su arresto y traslado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Una vez ante el juez calificador en turno, Aneth "N" se negó a proporcionar la dirección de su domicilio, limitándose únicamente a informar su edad.

Debido a que se trataba de una falta administrativa, la joven quedó bajo resguardo momentáneo de las autoridades, a la espera del arribo de sus padres, tras ser notificados sobre su detención.