Policía Escolar localiza a niño en Monclova tras reporte vecinal

MONCLOVA, COAH.— Una movilización de elementos de la Policía Escolar se registró la mañana de este jueves en la colonia Hipódromo, luego que vecinos reportaron a un menor con uniforme escolar que se encontraba solo y aparentemente escondido entre vehículos en plena calle.

El reporte se generó alrededor de las 09:00 horas sobre el cruce de las calles 12 y 13, cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre un niño de aproximadamente siete años que vestía uniforme escolar y que se encontraba oculto entre una camioneta.

Debido a que en el sector no era común verlo y ante la sospecha de que pudiera haberse salido de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, los vecinos solicitaron la presencia de una unidad policiaca para verificar la situación.

Elementos de la Policía Escolar arribaron al sitio, logrando localizar a Ángel N de siete años de edad. Durante el diálogo con los oficiales, el pequeño explicó que había salido rumbo a la escuela, pero decidió no ingresar al plantel y regresó a su domicilio, donde permanecía sentado afuera de la vivienda.

Minutos después salió la madre del menor, identificada como Verónica, quien confirmó a las autoridades que había enviado a su hijo a la escuela, sin percatarse de que el niño no había ingresado a clases.

Los oficiales dialogaron con ambos padres de familia, a quienes les recomendaron mantenerse más atentos a las actividades y seguridad del menor para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse. Finalmente, el niño quedó bajo resguardo de sus padres, quienes se hicieron responsables de él, concluyendo el incidente sin mayores consecuencias.