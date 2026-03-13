Menor de 12 años en crisis es atendida en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un reporte de violencia familiar movilizó la noche del jueves a elementos de Seguridad Pública hasta la colonia Del Río, luego de que una menor protagonizara un episodio de crisis dentro de su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:35 horas, cuando a través del 911 se solicitó la presencia de autoridades en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Rocoso número 730.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el señor Carlos Barajas, quien solicitó apoyo debido a la conducta agresiva que presentaba su hija, identificada como Génesis ´N´, de 12 años de edad.

De acuerdo con el padre de familia, la menor había mostrado en los últimos días un comportamiento cada vez más rebelde dentro del hogar, además de haber sido suspendida recientemente de la secundaria donde estudia.

Según relató el hombre a los oficiales, durante el incidente la adolescente comenzó a comportarse de forma violenta dentro del domicilio, causando algunos daños en la vivienda.

En medio del altercado, la menor tomó un cuchillo e intentó provocarse una lesión en una de sus manos, lo que generó alarma entre los familiares que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, los elementos policiacos determinaron trasladar a la menor al Hospital Amparo Pape para que recibiera atención médica y se activaran los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

La adolescente fue ingresada al nosocomio cerca de la medianoche, donde fue atendida inicialmente por el médico de guardia para realizar una valoración médica.

Tras la revisión preliminar, el especialista determinó que la paciente permanecería en el área de urgencias bajo observación durante la noche.

De acuerdo con el diagnóstico inicial, se tiene previsto que durante el transcurso del día siguiente sea valorada por un médico psiquiatra, con el fin de evaluar su estado emocional.

Mientras tanto, personal de enfermería permanecería monitoreando su condición durante la madrugada, mientras era acompañada en el hospital por su madre, identificada como Grecia Margarita Pecina Escobedo.