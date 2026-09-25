Intervención de Seguridad Pública en CECITEC Sur: intentan provocar riña

MONCLOVA, Coah. - Elementos de Seguridad Pública intervinieron durante una quermés realizada en el CECITEC Sur, luego de que un grupo de menores ajenos al plantel fuera señalado por intentar provocar una riña.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, mientras alumnos y maestros participaban en la celebración escolar dentro de las instalaciones educativas, ubicadas en la colonia Obrera Segundo Sector.

Durante la actividad, varios jóvenes que no pertenecían a la comunidad estudiantil ingresaron o permanecieron en las inmediaciones del plantel, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que se registrara un enfrentamiento.

El reporte fue comunicado al departamento de Seguridad Pública, por lo que una unidad municipal acudió al CECITEC Sur para atender la situación.

A su llegada, los oficiales localizaron al grupo de jóvenes y se entrevistaron con ellos. Los elementos les indicaron que debían abandonar las instalaciones y retirarse del lugar para evitar que el incidente pasara a mayores.

Los policías también les advirtieron que, si se negaban a salir del plantel, serían detenidos y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para determinar su situación conforme al procedimiento correspondiente.

Finalmente, los jóvenes accedieron a retirarse del lugar, con lo que se evitó que el intento de riña avanzara dentro del plantel durante la actividad escolar.

La intervención de los elementos municipales permitió restablecer las condiciones de tranquilidad en el sitio y que la quermés continuara.

De acuerdo con la información proporcionada, no se registró un enfrentamiento físico entre los involucrados durante el incidente.