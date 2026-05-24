Seguridad pública asegura a adolescentes en Monclova tras denuncia ciudadana

MONCLOVA COAH.-Una denuncia ciudadana encendió las alertas de las corporaciones de seguridad luego de que vecinos de la colonia 23 de Abril reportaran una presunta situación de riesgo para dos menores de edad que permanecían solas dentro de una vivienda.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:43 horas a través del número anónimo 089. En la llamada, un habitante del sector manifestó preocupación por la integridad de dos adolescentes de 13 y 15 años, quienes presuntamente vivían en condiciones vulnerables en un domicilio ubicado sobre la calle Álamo, en el cruce con Privada Dionisio.

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano señaló movimientos considerados sospechosos en la vivienda, asegurando que hombres adultos ingresaban constantemente al inmueble. Ante el temor de que las menores estuvieran expuestas a algún tipo de peligro, pidió la intervención inmediata y discreta de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para verificar el reporte y realizar las investigaciones iniciales. Al ingresar al domicilio, confirmaron que las adolescentes se encontraban solas y que no había adultos responsables ni personas relacionadas con los señalamientos realizados en la denuncia.

Aunque no se detectó la presencia de sujetos sospechosos en ese momento, las autoridades determinaron que ambas menores permanecían en una condición de vulnerabilidad, por lo que solicitaron la intervención de personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Finalmente, las adolescentes fueron aseguradas bajo resguardo institucional mientras continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer su entorno familiar y descartar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad física y emocional.