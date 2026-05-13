Alerta en primaria por probable tiroteo

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de corporaciones policiacas y autoridades investigadoras se registró la tarde de este miércoles en la escuela primaria José González Ballesteros, ubicada en la colonia Loma Linda, luego que personal docente localizó un mensaje amenazante dentro de uno de los sanitarios del plantel, donde se advertía sobre un presunto tiroteo para el día de mañana.

La situación encendió las alarmas entre maestros y directivos del centro educativo, localizado sobre el cruce de las calles 18 y 7, quienes de inmediato activaron los protocolos de seguridad y solicitaron la intervención de las autoridades ante el temor de que pudiera tratarse de una amenaza real.

Hasta el plantel educativo se movilizaron elementos de la Policía Escolar y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para verificar el origen del mensaje y descartar cualquier riesgo para alumnos y personal.

De acuerdo con información obtenida en el lugar, la Directora de la institución informó a las autoridades que el escrito fue encontrado en el baño de mujeres, donde presuntamente alguien dejó plasmada una advertencia relacionada con un acto violento programado para este jueves.

Tras inspeccionar el área, los agentes ministeriales documentaron el mensaje como parte de las investigaciones. De manera extraoficial trascendió que el texto presentaba múltiples faltas de ortografía, situación por la que no se descartaba que hubiera sido realizado por algún menor de edad o alguien que quiso hacer creer lo anterior, aunque serán las investigaciones las que determinen su origen y autenticidad.

Pese a que hasta el momento no se ha confirmado una amenaza concreta, autoridades educativas y de seguridad acordaron reforzar la vigilancia en el plantel, por lo que este jueves se implementará un operativo preventivo en los alrededores de la escuela para brindar tranquilidad a padres de familia, alumnos y maestros.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los padres a mantener la calma y reportar cualquier comportamiento sospechoso o información relacionada con el caso, mientras continúan las indagatorias para esclarecer quién realizó el mensaje y con qué intención.