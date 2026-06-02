Niña se electrocuta En quinta

MONCLOVA COAH.- Una menor de 10 años de edad terminó hospitalizada luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica durante una convivencia realizada en una quinta de la colonia 288, situación que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en la quinta Esmeralda, ubicada sobre la calle 21 de Mayo, donde padres de familia celebraban el cierre de un evento deportivo. De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, la reunión transcurría con normalidad hasta que la niña, identificada como Mía, se apoyó en una estructura cercana al área de la alberca.

Fue en ese momento cuando la menor recibió una descarga eléctrica presuntamente provocada por una falla en la instalación de unos reflectores ubicados en el sitio. Testigos señalaron que la niña cayó al suelo y comenzó a presentar una severa reacción física, lo que generó alarma entre los asistentes.

Al percatarse de la emergencia, familiares y presentes actuaron de inmediato y trasladaron a la menor en un vehículo particular al Hospital de la Cruz Roja. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue canalizada al Hospital San José para una atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública, paramédicos del Grupo GRUM y personal de Protección Civil arribaron al inmueble para realizar una inspección. Durante la revisión detectaron que algunos de los reflectores instalados cerca de la alberca presentaban corriente eléctrica, representando un riesgo para los asistentes.

Ante la situación, las autoridades ordenaron el desalojo inmediato del lugar y dieron inicio a las diligencias correspondientes. Protección Civil informó que la quinta podría ser objeto de sanciones administrativas e incluso de clausura, en caso de confirmarse irregularidades en sus instalaciones eléctricas.