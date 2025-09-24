Hombre bajo efectos de sustancias trata de autolesionarse

MONCLOVA, COAH. – La madrugada de este miércoles, una dramática escena de tensión y desesperación se vivió en la colonia Loma de San Miguel, cuando un hombre, en un aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas, trató de chantajear a su mujer asegurando que se quitaría la vida colgándose de un árbol en su propio domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando Miguel Ángel Alvarado Zúñiga, de 34 años, llegó a su hogar gritando y amenazando con suicidarse frente a su esposa e hijos.

Al ser alertados sobre el intento de suicidio, autoridades municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal además de socorristas de Cruz Roja acudieron hasta la avenida Oriente número 1502, entre las calles Arcoíris y Lobo Rampante, pero solo encontraron a Tania.

La mujer indicó que su pareja, afanado en molestarla, tomó una soga, la ató a un árbol y amenazó con poner fin a su existencia y con ello a todos sus problemas, pero escapó al saber que las autoridades iban en camino.