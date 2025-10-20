Trasladan a Miguel Villarreal por traumatismo craneoencefálico en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 60 años fue trasladado de emergencia a la ciudad de Monterrey después de sufrir traumatismo craneoencefálico que lo mantenía internado tras sufrir una caída en el baño de su domicilio.

El incidente, que lo dejó internado en el Hospital de Especialidades de Monclova, generó la movilización de diversas autoridades municipales para agilizar el traslado del lesionado a un hospital de mayor especialidad en la capital regiomontana.

El adulto mayor, identificado como Miguel Villarreal, se encontraba en su vivienda cuando sufrió la caída que lo dejó malherido.

Los médicos del hospital local lograron estabilizarlo, pero su condición seguía siendo crítica debido a la gravedad de la lesión.

A las 17:30 horas de ayer, una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Frontera, con el apoyo de una unidad de Seguridad Pública de Monclova, partió rumbo al Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza para facilitar el traslado de Villarreal en un vuelo médico hacia Monterrey.

Las autoridades locales abrieron paso a la ambulancia para garantizar que el paciente llegara lo antes posible al aeropuerto.

Familiares de Miguel Villarreal, quienes lo acompañaron durante todo el proceso, expresaron su preocupación por su estado de salud y se mostraron esperanzados en su pronta recuperación.

El estado de salud del lesionado sigue siendo crítico, y continuará bajo observación médica especializada en Monterrey, donde se espera que reciba atención más avanzada.