Conductor ebrio choca contra base de concreto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol protagonizó un accidente durante la noche al estrellarse contra una base de concreto ubicada en el entronque del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y la carretera federal 57.

El percance ocurrió cuando el automovilista, identificado como Jesús Gilberto Magallanes García, de 59 años de edad, conducía un automóvil Ford Fiesta color gris de procedencia extranjera con dirección hacia el sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a exceso de velocidad cuando, al aproximarse al cruce mencionado, perdió el control del volante.

La unidad se cargó hacia el lado derecho y terminó impactándose violentamente contra una base de concreto colocada sobre el camellón central, la cual sirve como soporte para señalamientos viales en esa transitada intersección.

Tras el fuerte golpe, el conductor intentó retirarse del lugar para evitar problemas con las autoridades; sin embargo, no lo logró.

La estructura de concreto cuenta con varillas metálicas expuestas que terminaron incrustándose en la carrocería del automóvil, dejando el vehículo prácticamente atrapado en la base e impidiendo que pudiera avanzar.

El accidente provocó la movilización de elementos de seguridad municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con el conductor.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que el automovilista presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a asegurarlo para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes.