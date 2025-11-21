Monclova: intervención policial por agresión a mujer en Los Bosques

MONCLOVA, COAH. – Un presunto caso de violencia intrafamiliar desató una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal este viernes en la colonia Los Bosques, tras una llamada de emergencia en la que se reportó que un hombre estaría agrediendo a una mujer dentro de su domicilio.

La alerta se registró minutos antes de las 12:30 horas, cuando vecinos de la calle Chermon, preocupados por escuchar gritos y una fuerte discusión, notificaron a las autoridades sobre lo que parecía una agresión física.

Ante el informe, los oficiales se desplazaron con rapidez al lugar y solicitaron a la pareja involucrada que saliera de la vivienda para esclarecer la situación.

A su llegada, el hombre identificado como Luis Antonio González de la Rosa, de 25 años, mostró una actitud intransigente, negándose a colaborar con los agentes. Ante la insistencia de la mujer, quien temía por su seguridad, se procedió a la detención del sujeto. Aunque la mujer no presentó una denuncia formal en ese momento, se activaron los protocolos de intervención, solicitándose la presencia de la Policía Violeta para brindarle orientación y acompañamiento en todo el proceso.

El detenido, fue asegurado en su domicilio, localizado sobre la calle Chermon número 1588, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo custodia por alterar el orden público, ya que no se pudo comprobar la agresión física directa. A pesar de ello, los oficiales de la Policía Violeta seguirán monitoreando la situación y se mantiene abierta la posibilidad de que la presunta víctima decida proceder con una denuncia formal en el futuro.