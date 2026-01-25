Monclova: Colisión entre camioneta y automóvil deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Una maniobra indebida terminó en un aparatoso choque durante la madrugada de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Barranquilla, en la colonia Guadalupe, siendo nuevamente el escenario. El accidente se registró alrededor de la 01:30 horas, cuando una camioneta Volkswagen Tiguan color gris y un automóvil Dodge Attitude colisionaron de manera frontal tras una vuelta prohibida en dicha intersección.

Según el peritaje preliminar, José Luis Gómez Gutiérrez, de 38 años de edad, conducía la camioneta Volkswagen sobre el bulevar Juárez con dirección al poniente. El propio conductor indicó a las autoridades que momentos antes se encontraba dormido y salió de su domicilio para ir a recoger a su hijo de una reunión con amigos. Al llegar al cruce con la calle Barranquilla, un Dodge Attitude conducido por Hiram Vázquez, de 66 años, realizó una vuelta no permitida, quitándole el derecho de paso a la camioneta y provocando el impacto de forma inmediata.

La colisión generó importantes daños en ambas unidades, mismas que quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad, por lo que fue necesario cerrar el flujo vehicular durante varios minutos. Paramédicos de la Cruz Roja y de Águilas Doradas acudieron al sitio para valorar a los conductores involucrados, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de consideración, descartándose traslados hospitalarios.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, reiterando el llamado a respetar los señalamientos viales, especialmente durante la madrugada, cuando la confianza y el exceso de maniobras imprudentes suelen derivar en accidentes.