Accidente vial en Monclova por ignorar semáforo

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este jueves en uno de los cruces más transitados del bulevar Benito Juárez, luego que un conductor ignorara la luz roja del semáforo, provocando un choque que movilizó a cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la intersección del bulevar Benito Juárez y la avenida Acereros, donde un automóvil Chevrolet Aveo en color blanco, conducido por Gerardo Orozco, avanzó sin respetar la señal de alto, invadiendo la circulación preferente.

Fue en ese momento que se atravesó al paso de un Nissan Versa, manejado por Óscar Vizcaíno Rondón, de 66 años de edad, quien no logró evitar el impacto, golpeando con el frente de su coche la parte posterior de lado izquierdo del Aveo.

El auto del presunto responsable quedó varado en sentido contrario tras el golpe, hecho que alarmó a peatones y automovilistas que presenciaron el aparatoso accidente, quienes se encargaron de llamar a las autoridades y de pedir asistencia de socorristas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a los involucrados.

Afortunadamente, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en daños materiales en ambos vehículos.

La circulación se vio parcialmente afectada durante varios minutos, mientras las autoridades realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades y restablecer el flujo vehicular.