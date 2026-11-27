MONCLOVA, COAH.- Con torretas encendidas y sirenas activadas, corporaciones de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de Monclova, Frontera y Castaños pusieron en marcha el Plan Invernal 2026-2027 con un recorrido por el bulevar Harold R. Pape.

El despliegue de unidades de emergencia sobre la principal arteria vial de Monclova marcó el comienzo de las actividades preventivas que se desarrollarán durante la próxima temporada de bajas temperaturas en la región centro de Coahuila.

Camiones de Bomberos, vehículos de Protección Civil y ambulancias avanzaron por esta importante vialidad, en una movilización que reunió a elementos de las distintas corporaciones de auxilio de los tres municipios.

El operativo tuvo como propósito hacer visible el inicio de la estrategia regional de atención durante el periodo invernal, en el que los cuerpos de emergencia mantienen acciones de prevención y respuesta ante posibles contingencias derivadas de las condiciones climáticas.

La participación de las corporaciones de Monclova, Frontera y Castaños permitió concentrar recursos de combate de incendios, rescate y atención prehospitalaria en el arranque de esta estrategia.

Con las señales luminosas y acústicas en funcionamiento, las unidades recorrieron el bulevar Harold R. Pape para marcar el inicio formal de las actividades contempladas para el invierno 2026-2027.

La movilización representa el punto de partida de las acciones preventivas de los cuerpos de emergencia ante la proximidad de la temporada de frío en la región centro.