Brutal agresión y robo a hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el rostro ensangrentado y diversas lesiones de consideración terminó un hombre luego de ser brutalmente agredido por uno de sus conocidos que presuntamente lo atacó para robarlo, durante la tarde de este jueves, desatando una fuerte movilización policiaca en calles de la Zona Centro de Monclova.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Miguel Blanco y la calle Federico Rendón, donde vecinos encontraron a José Román Martínez de Ávila tendido sobre el pavimento, gravemente lesionado y sin poder levantarse, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el Sistema Estatal de Emergencias, 911.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el responsable de la agresión es una persona conocida de la víctima, quien presuntamente lo golpeó hasta dejarlo como Santo Cristo para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente huyó antes de la llegada de las autoridades.

Al sitio también arribaron elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC), mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaban las investigaciones correspondientes.

Ya en el hospital, agentes de la Fiscalía General del Estado entrevistaron a José Román para obtener mayores datos sobre el ataque y la identidad del presunto responsable, quien hasta el momento no ha sido localizado. La Agencia de Investigación Criminal mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto asaltante.