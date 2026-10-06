Choque por alcance en Monclova: daños materiales sin lesionados

MONCLOVA, Coah. - Daños materiales y ninguna persona lesionada dejó un choque por alcance registrado la tarde de ayer en la colonia Progreso.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Sudán, bulevar Pape y avenida Adolfo López Madero, donde una camioneta Dodge Ram, color gris, tuvo contacto con un automóvil Nissan Versa, color negro.

Tras el percance, elementos de Seguridad Pública adscritos al departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, ninguna de las personas involucradas resultó lesionada, por lo que no fue necesario solicitar atención médica.

Los oficiales procedieron a revisar las unidades participantes y recabar los datos necesarios para documentar el accidente.

Como parte del procedimiento, el personal de Control de Accidentes realizó el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y determinar las responsabilidades derivadas del mismo.

El choque generó la presencia de elementos municipales en el sector mientras se efectuaban las labores de inspección y documentación.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades dejaron asentado el hecho como un accidente que únicamente provocó daños materiales en los vehículos involucrados.