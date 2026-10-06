Riña entre jóvenes genera movilización policial en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un reporte ciudadano sobre una riña entre dos jóvenes movilizó a elementos de Seguridad Pública hasta la colonia Calderón, donde vecinos señalaron que ambos se enfrentaban a golpes.

El llamado de emergencia fue recibido la tarde de ayer, luego de que habitantes del sector solicitaron la intervención de las autoridades por una pelea registrada en las inmediaciones de las calles 10 y 11.

De acuerdo con el reporte, dos jóvenes se encontraban liándose a golpes en la vía pública, situación que generó preocupación entre los vecinos y provocó la movilización de unidades policiales asignadas al sector sur de Monclova.

Los oficiales se trasladaron al sitio indicado y realizaron recorridos por las calles señaladas y sus alrededores con la intención de ubicar a los involucrados.

Sin embargo, al llegar al punto donde presuntamente se registraba el enfrentamiento, los elementos municipales no encontraron a ninguno de los jóvenes señalados.

La búsqueda se extendió por calles aledañas, pero los recorridos policiales concluyeron sin que fueran localizados los presuntos participantes en la riña.

Finalmente, los elementos atendieron el reporte y se retiraron del sector, luego de no obtener resultados en la búsqueda. La movilización se originó a partir del llamado de los vecinos. No se informó sobre personas lesionadas ni detenidas relacionadas con el enfrentamiento.