Mando Único Coordinado detiene a joven en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, Coah.- Un joven de 23 años fue detenido por elementos del Mando Único Coordinado, luego de que le localizaran 21 envoltorios con hierba seca similar a la marihuana, ocultos en un compartimento de doble fondo de una mochila.

La intervención ocurrió la tarde de ayer en calles de la colonia Ramón Guevara, durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por los agentes para detectar posibles actividades delictivas.

De acuerdo con la información proporcionada, los oficiales circulaban por la calle Presidente Carranza cuando observaron al joven, quien llevaba una mochila y cuya conducta les pareció sospechosa.

Ante esta situación, los elementos procedieron a detenerlo para realizar una revisión.

El individuo se identificó como Raúl Torres, de 23 años, con domicilio en la misma colonia donde ocurrió la intervención.

Durante la inspección de la mochila, los policías localizaron un compartimento de doble fondo y, en su interior, encontraron 21 envoltorios con hierba seca similar a la marihuana.

Tras el hallazgo, los agentes aseguraron al joven y los envoltorios para posteriormente ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

El detenido sería turnado por el delito de posesión de narcóticos, mientras que la autoridad correspondiente determinaría su situación jurídica conforme a las investigaciones.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad legal del detenido.