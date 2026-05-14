Corto circuito provoca incendio en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró la tarde de este jueves en una tienda de conveniencia de la colonia Guadalupe, luego que un presunto corto circuito en una máquina de café provocara una fuerte salida de humo en el interior del establecimiento, generando temor entre empleados y clientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en la tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Acereros y calle Nicaragua, donde el Sistema Estatal de Emergencia recibió el reporte de un posible incendio dentro del negocio de 24 horas.

De acuerdo con los primeros informes, fue la encargada del establecimiento, Angélica Trujillo, quien alertó a las autoridades al percatarse de que una de las máquinas de café comenzaba a expulsar grandes cantidades de humo, situación que provocó alarma entre quienes se encontraban dentro de la tienda.

Temiendo que el fuego pudiera extenderse rápidamente entre mercancía, cableado y aparatos eléctricos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron con rapidez al lugar para evitar una tragedia mayor.

Los vulcanos ingresaron al establecimiento y confirmaron que el origen de la emergencia derivó presuntamente de un corto circuito en la cafetera, el cual provocó un conato de incendio. Tras varios minutos de maniobras, los vulcanos lograron controlar la situación y evitar que el fuego alcanzara mayores proporciones, descartando personas lesionadas o intoxicadas por inhalación de humo.

Mientras tanto, elementos de seguridad permanecieron atentos en el sitio para apoyar en el resguardo del área y prevenir riesgos a clientes y trabajadores.

Una vez sofocada la situación, bomberos recomendaron a la encargada permanecer en el exterior del negocio mientras personal de Protección Civil realizaba las inspecciones correspondientes para descartar cualquier otro riesgo eléctrico.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y daños menores, aunque el incidente generó momentos de tensión entre quienes se encontraban realizando compras en ese momento.