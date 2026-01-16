Mujer sufre agresión de pareja en Monclova y es hospitalizada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó hospitalizada con lesiones de consideración luego de ser presuntamente agredida por su pareja sentimental, quien además le pasó el auto por encima de una mano, en un hecho que encendió las alertas de las autoridades y activó los protocolos de atención por violencia de género.

La víctima fue identificada como Karla, quien presentó una probable fractura en una de sus manos, además de múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo. Debido al intenso dolor y al estado de crisis en el que se encontraba, fue trasladada de urgencia al Hospital de la Cruz Roja a bordo de un vehículo particular, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la agresión se registró cuando la mujer viajaba a bordo de un automóvil junto a su pareja. Durante el trayecto, una discusión entre ambos subió de tono hasta derivar en violencia física. En un momento dado, el sujeto detuvo el vehículo de forma repentina, la bajó por la fuerza y la arrojó al pavimento, dejándola lesionada.

La situación se tornó aún más grave cuando el presunto agresor se dio a la fuga y, al retirarse del sitio, una de las llantas del automóvil pasó por encima de la mano de la mujer, provocándole la lesión más severa. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos, recabar la declaración de la afectada y brindarle orientación legal. Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar al presunto responsable y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Asimismo, se activaron los protocolos de atención integral para garantizar la seguridad y protección de la víctima, reiterando el llamado a denunciar cualquier acto de violencia familiar y solicitar apoyo oportuno para evitar consecuencias mayores.