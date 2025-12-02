Policía de Monclova arresta a individuo con sustancias ilegales

MONCLOVA, COAH. — Un individuo que merodeaba de manera sospechosa por calles del sector Oriente terminó tras las rejas la noche de ayer, luego de que elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) le encontraran entre sus pertenencias un envoltorio con presunto narcótico.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia que realizaban los uniformados, quienes detectaron al sospechoso caminando con evidente nerviosismo.

Al notar la presencia de la patrulla, el hombre aceleró el paso e intentó evadirlos, lo que incrementó aún más las dudas de los oficiales.

Ante esta actitud, los policías procedieron a interceptarlo para realizar una revisión preventiva. Durante la inspección, localizaron un envoltorio que contenía una sustancia con características similares a un narcótico, motivo suficiente para proceder con su detención.

El sujeto fue asegurado y trasladado a los separos de la comandancia estatal, de donde posteriormente fue turnado a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal por el delito de posesión de narcóticos y/o lo que resulte.