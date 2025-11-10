Policía Municipal sorprende a recolector de aluminio inhalando sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un recolector de botes de aluminio terminó tras las rejas luego de que elementos de la Policía Municipal lo sorprendieran inhalando sustancias tóxicas en calles de la Zona Centro.

El detenido fue identificado como Rubén Alejandro Zamora Hernández, de 31 años, conocido como "El Chore", con domicilio en la colonia El Pueblo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el informe policial, los oficiales de la unidad 221 patrullaban la calle Allende cuando detectaron que el sujeto aspiraba sustancias de una bolsa plástica mientras caminaba por la banqueta.

Al ver la presencia de la autoridad, Rubén Alejandro intentó ocultar lo que traía entre sus manos, pero fue interceptado. Los oficiales confirmaron que se encontraba bajo los efectos de algún solvente, motivo por el cual fue asegurado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El hombre fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó en manos del juez calificador por la falta administrativa de drogarse en la vía pública.