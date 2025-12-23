Choque en Monclova frente a Alpabeth deja solo daños materiales

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer, la imprudencia al volante de un conductor de transporte de personal generó un aparatoso percance frente a las instalaciones de la empresa Alpabeth, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Según el reporte oficial, el accidente ocurrió cuando la unidad intentaba ingresar a la empresa y no respetó la preferencia de un automóvil particular, provocando el impacto. Empleados que viajaban en la unidad descendieron alterados, temiendo posibles lesiones, aunque afortunadamente solo se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública acudieron al sitio para asegurar la zona, entrevistar a los conductores y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades conforme a la normativa vial vigente.